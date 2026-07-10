Встречу со специалистами ветстанции провели в Сергиево-Посадском колледже

В Сергиево‑Посадском колледже прошла профориентационная встреча для второкурсников. Мероприятие на тему «Популяризация государственной ветеринарной службы» организовали специалисты Сергиево‑Посадской ветеринарной станции.

Эксперты подробно раскрыли специфику работы ветеринарного врача, перечислили ключевые обязанности и повседневные задачи, обозначили, какие знания и навыки критически важны для успешной практики. Кроме того, специалисты рассказали о направлениях работы ветеринарной станции и лаборатории — так студенты смогли увидеть реальную структуру государственной ветслужбы и оценить перспективы, которые она дает молодым специалистам.

Главная цель встречи — привлечь молодежь в ветеринарную отрасль и поддержать ее развитие. Судя по активности аудитории, задача была выполнена: студенты интересовались карьерными возможностями, особенностями работы в госучреждениях и путями профессионального роста.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили важность подобных мероприятий для выстраивания прочной связи между учебными заведениями и профильными организациями.