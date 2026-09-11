Встречу с журналистами по вопросам медицины провели в Серпухове

10 сентября директор Серпуховского информационного агентства, руководитель Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева встретилась с журналистами, чтобы рассказать о развитии округа. Основное внимание уделили качеству жизни, которое складывается из конкретных дел в спорте, медицине и образовании.

В сфере спорта за последние годы в округе сделан значительный объем работ. Завершен комплексный ремонт Ледовой арены в поселке Пограничный, построено новое мини-футбольное поле в спортшколе «Русский медведь». На стадионе «Спартак» появилась «Аллея славы спорта». На закупку оборудования и ремонт учреждений направлено 219 миллионов рублей: приобретен ратрак для лыжных трасс, подразделочная машина, техника для хранения и обслуживания, автомобиль и автобус. Десять главных спортивных объектов вошли в программу «50 Умных ФОКов» — установлены системы видеонаблюдения с видеоаналитикой. Две квартиры выданы тренерам муниципальных учреждений.

В сфере медицины также произошли перемены. Врачам предоставлены 3 служебные квартиры, выделено 8 земельных участков, 9 врачей получили компенсацию найма жилья, 8 специалистов — единовременную выплату в 100 тысяч рублей. 62 студента-целевика получают стипендии из муниципального бюджета, а 20 целевиков уже пришли работать в «Серпуховскую больницу». В медицинские учреждения Серпухова и Протвино поступило 100 единиц нового оборудования на 219 миллионов рублей. Проведены ремонты в хирургическом стационаре, поликлиниках, родильном доме и стоматологическом отделении.

В сфере образования Серпухов является лидером по капитальным ремонтам. За пять лет отремонтированы 15 школ и 7 детских садов. В 2025 году капитально обновлен стадион школы № 1, который открыт для всех жителей. Приобретено оборудование для проекта «Гонка дронов», обновлена база для государственной итоговой аттестации. Результат — высокие достижения учеников: 17 медалистов, 16 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады, пятеро победителей Подмосковной олимпиады и победитель математической олимпиады имени Л. Эйлера.

«Мы видим, как меняется наш округ. Новые спортивные объекты, современное оборудование в больницах, отремонтированные школы и сады — это не просто цифры. Это реальные условия для жизни, учебы, работы и отдыха. И важно, что эти перемены чувствуют люди. Мы будем и дальше рассказывать о том, что делается для Серпухова, чтобы каждый знал: развитие продолжается», — подчеркнула Мария Панкратьева.

Серпухов движется вперед — и это видно по каждому объекту, каждой победе, каждому новому рабочему месту. Вместе мы строим сильный округ и уверенное будущее.