Встречу с жителями по вопросу строительства ЖК «Речной» проведут в Химках

В Химках 14 августа состоится встреча с жителями по вопросу строительства жилого комплекса «Речной». Участники расскажут о текущем статусе проекта, ходе судебных разбирательств и ключевых этапах дальнейшей работы.

Судебные процедуры, связанные со строительством жилого комплекса, в настоящее время продолжаются. Судебные разбирательства по проекту привели к временному приостановлению финансирования и строительных работ. Оспаривается распоряжение Министерства экологии Московской области от 17 декабря 2021 года об установлении зоны санитарной охраны.

Заключения Главного управления государственной экспертизы и Московский городской суд приняли решение в пользу застройщика в рамках дела об оспаривании. Заседание апелляционной инстанции назначено на 27 августа 2026 года. Рассмотрение жалобы на разрешение на строительство приостановлено до вынесения решения по делу об экспертизе.

Финансирование строительства со стороны ВТБ подтверждено. Денежные средства будут направлены после снятия судебных ограничений.