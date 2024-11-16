Встречу с жителями по вопросам ЖКХ провели во Фрязине

В городском округе Фрязино прошла открытая встреча с горожанами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы жителей ответили глава муниципалитета Дмитрий Воробьев, его заместители, представители управляющих организаций и другие уполномоченные лица.

Помимо главы округа мероприятие посетила руководитель фракции «Единая Россия» Александра Киреева, а также представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Жители смогли лично пообщаться со специалистами управляющих компаний и коммунальных служб: «Управляющей компании „Городское жилищное управление города Фрязино“», «Жилищно-эксплуатационной службы», «Жилсервиса Фрязино» и Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство».

На встрече прозвучали вопросы по замене изношенного лифтового оборудования, по проблемам планировки нового многоквартирного дома на Центральной улице и другие. Все обращения и предложения зафиксировали, их передали для решения профильным специалистам.

«Благодарю фрязинцев за участие в подобных встречах, они помогают объективно оценить качество работы коммунальных служб и вовремя реагировать на проблемные ситуации», — сказал Дмитрий Воробьев.

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