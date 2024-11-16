Встречу с жителями по вопросам ЖКХ провели офисе УК «Жилищник» в Химках

Мероприятие провели по аналогии с выездными администрациями, которые каждую неделю проходят в разных микрорайонах муниципалитета.

«Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства в офисе „Жилищника“. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня — еще один вариант для обратной связи», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Весной этого года руководитель Химок уже встречался с горожанами по вопросу ремонта фасада и содержания дома № 13 на улице Калинина. Обращение жительницы дома Елены Савельевой проработают с Фондом капитального ремонта Московской области.

«Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Вопрос взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые проблемы», — поделилась она.

Еще одно обращение поступило от жительницы дома № 32а на Московской улице Ирины Ермаковой. Последний раз здесь обновляли подъезды в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Вопрос включили в программу по ремонту на следующий год.

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