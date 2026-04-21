Встречу с жителями по вопросам переработки отходов провели в Солнечногорске

В Доме культуры «Поварово» в Солнечногорске 20 апреля состоялась выездная встреча администрации, посвященная вопросам функционирования комплекса переработки отходов «Нева». Основное внимание уделили внедрению системы активной дегазации и мерам по снижению экологического воздействия предприятия.

Участниками обсуждения стали представители администрации городского округа, Солнечногорского территориального отдела управления Роспотребнадзора, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также местные жители.

Ранее на объекте завершили пересыпку первой карты грунтом высотой около 25 метров. В дальнейшем планируется проведение проколов и укладка трубопроводов для установки системы активной дегазации. Жители выразили просьбу перенести буровые работы на период до начала летних школьных каникул, опасаясь возможного появления неприятных запахов.

«С инициативной группой населения договорились, что в ежемесячном формате встречаемся, обсуждаем вопросы и информируем о мероприятиях, которые проводятся для их решения. Мы постарались дать максимальные ответы. Спасибо за продуктивный диалог», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Установка системы активной дегазации на комплексе переработки отходов «Нева» запланирована до конца 2026 года. На предприятии отмечают, что это позволит улучшить экологическую ситуацию и исключить запахи.