Встречу с жителями по газовому вопросу провели в Красноармейске

Депутаты Совета депутатов городского округа Пушкинский вместе с представителями администрации встретились с жителями Красноармейска. Разговор посвятили вопросам газоснабжения и обслуживанию внутридомового газового оборудования.

На встречу пришли Николай Михайлин, Дмитрий Кульков, Михаил Сухарев и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. К диалогу также подключились представители управляющей компании «Держава», АО «Мособлгаз» и специалист МФЦ. Жители могли прямо на месте получить консультацию, разобрать свою ситуацию и оформить необходимые заявки. Сотрудник МФЦ помогал заполнять документы и уточнял детали обращений. Представитель газовой службы объяснял возможные ошибки при подключении или эксплуатации оборудования. В некоторых случаях специалисты сразу связывались с профильными службами, чтобы ускорить решение вопроса.

«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на запросы жителей. Возможность лично прийти и получить консультацию специалистов позволяет быстрее разобраться в ситуации и решить проблему на месте», — отметил депутат Николай Михайлин.

За все время такие встречи посетили более 100 человек. Все поступившие обращения взяли в работу, часть из них уже закрыли.

Следующий прием состоится 17 марта с 14:00 до 17:00 по адресу: город Красноармейск, улица Чкалова, дом 25.