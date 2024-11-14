Встречу с участником СВО провели в школе № 2 в Лосино-Петровском

Открытый урок для девятиклассников в школе имени В. В. Дагаева в Лосино-Петровском провел участник спецоперации. Он ответил на вопросы детей о службе.

Занятие провел боец с позывным Кама. Он поделился историями о военной службе, рассказал, почему решил защищать Родину, и ответил на вопросы детей.

Целью беседы было донести до школьников значимость патриотизма и мужественности. Организаторы поблагодарили военнослужащего за такой полезный урок.

По словам представителей школы, такие занятия позволяют создать мост между поколениями и воспитать поколение, готовое к вызовам времени.

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