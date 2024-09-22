Встречу с участниками СВО провели для учащихся школы № 1 в Дмитрове

По поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в школе № 1 организовали «Урок мужества». К учащимся приехали военнослужащие специальной военной операции. Школьники вручили им подарки: письма и талисманы.

Встретиться со школьниками прибыли бойцы специальной военной операции Алексей с позывным Гудвин, Сергей с позывным Сугроб, Максим с позывным Малой, Владимир и Рашид с позывным Баш. Воины рассказали учащимся старших классов о том, как добровольно отправились в зону проведения специальной военной операции выполнять свой гражданский долг.

Школьники задавали гостям вопросы. Военнослужащие рассказали о себе и поделились жизненным опытом и ситуациями, с которыми они сталкиваются. Несмотря на полученные ранения, бойцы после выздоровления вернутся на фронт.

«Подобные мероприятия мы проводим регулярно, чтобы воспитать в юных сердцах чувство патриотизма и гордости за свою страну. Только благодаря правильной гражданской позиции наше государство сможет сохранять свой суверенитет, а народ России — свою сплоченность», — подчеркнул глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

В конце мероприятия ученики подарили военнослужащим подарки, письма детей и небольшие талисманы добра — голуби мира.

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