Встречу с сотрудниками ракетостроительного предприятия провели в Химках

Выездная администрация для сотрудников научно-производственного объединения «Энергомаш» прошла 27 мая на территории предприятия. Профильные специалисты ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, представители администрации, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО ответили на вопросы работников.

Во встрече также участвовала глава Химок Инна Федотова.

«Каждый запрос взят в работу — важно, чтобы люди получали не формальные ответы, а конкретные решения. Отдельно обсудили инициативу руководства и коллектива НПО „Энергомаш“ по благоустройству и озеленению Аллеи Героев рядом с предприятием. В 2029 году легендарное научно-производственное объединение отметит 100-летний юбилей, и такой проект может стать достойным подарком к этой важной дате», — сказала Инна Федотова.

Депутаты и представители городской общественности зафиксировали обращения сотрудников предприятия, чтобы держать ход исполнения на контроле.

«На „Энергомаше“ трудятся люди, которые двигают отечественную космонавтику. Нам важно, чтобы они чувствовали поддержку в решении своих вопросов. Мы увидели живой отклик от сотрудников и обязательно отработаем каждое поступившее обращение», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Жители задавали вопросы и вносили предложения по улучшению округа в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки, здравоохранения и других областях.

«Встречи в формате выездной администрации — это не просто прием граждан, а конструктивный диалог, который дает реальные результаты. Люди видят, что их вопросы не остаются без ответа, а инициативы — без внимания», — прокомментировал лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Выездные администрации регулярно проводят на площадках городских предприятий, компаний и стратегических объектов. Такие встречи помогают сотрудникам экономить время и решать вопросы, не покидая место работы.