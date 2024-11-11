Встречу с протоиереем провели в молодежном центре в Дмитрове

Федеральный проект Росмолодежи «Диалог на Равных» реализуют в Дмитрове. Накануне в его рамках организовали встречу с протоиереем Дмитрием Скидаленко.

Суть проекта — создать качественный диалог молодежи с известными людьми муниципалитета. Это политики, спортсмены, деятели культуры и успешные предприниматели.

Гостем очередного мероприятия стал заместитель благочинного Дмитровского церковного округа и настоятель Сретенского храма Дмитрова. На встрече обсудили, как люди приходят к вере, какое значение имеет в жизни человека семья и как найти свое призвание.

«„Диалог на равных“ предоставляет молодым людям возможность в неформальной обстановке познакомиться с интересными людьми, пообщаться, задать вопросы и получить заряд энергии и вдохновения для новых свершений», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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