Встречу с председателями СНТ и дачных кооперативов провели в Одинцове

В администрации Одинцовского округа прошло ежегодное совещание с председателями СНТ, дачных кооперативов и других местных некоммерческих объединений. Участниками встречи стали более 100 руководителей садоводческих товариществ, а также представители профильных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, надзорных структур и правоохранительных органов.

В обсуждении приняла участие заместитель начальника территориального отдела № 2 подмосковного управления Росреестра Наталья Костюкова. Она рассказала об изменениях в законодательстве, затрагивающих деятельность СНТ, и разъяснила порядок оформления недвижимости.

На встрече также обсудили вопросы дачной амнистии, обязательного электронного документооборота, регистрации хозяйственных построек, определения границ земельных участков и оформления имущества общего пользования.

Заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков сообщил, что в 2026 году в регионе продолжится работа по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот. Особое внимание уделят выявлению незарегистрированных строений.

Представителям СНТ напомнили о необходимости своевременно оформлять участки и постройки, а также вести разъяснительную работу с жителями.

Во время встречи председатели товариществ поднимали вопросы, связанные с содержанием дорог, газификацией, электроснабжением, вывозом мусора, пожарной безопасностью и миграционным законодательством. Отдельной темой стало взаимодействие СНТ с правоохранительными органами и профильными службами.