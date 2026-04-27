Встречу с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС провели в Химках

В Химках 26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, прошла встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Более 700 жителей округа в разные годы были задействованы в этих работах.

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Валентином Герасимовым встретилась с химчанами — героями-ликвидаторами, которые проявили мужество, самоотверженность и высочайшую ответственность перед страной.

«Мы обязаны помнить этот подвиг, передавать правду следующим поколениям и беречь тех, кто сегодня рядом с нами», — подчеркнула Инна Федотова.

«Чернобыль стал тяжелейшим испытанием, но именно мужество и самоотверженность ликвидаторов помогли предотвратить еще более страшные последствия. Их стойкость, сила духа и ответственность навсегда останутся примером для всех нас», — сказал Валентин Герасимов.

В этот день в Химках выражают глубокую благодарность героям-ликвидаторам и чтят память всех, кто погиб, спасая мир от невидимой угрозы. Подвиг Чернобыля навсегда останется в истории как символ мужества, долга и беззаветной преданности людям.