Встречу с краеведом Галаниным провели в женском клубе «Гармония» в Балашихе

Руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», председатель Общественной палаты Елена Жарова провела встречу с участницами клуба «Гармония» в Балашихе. Почетным гостем стал публицист, краевед и председатель балашихинского отделения Союза журналистов Подмосковья Алексей Галанин. Мероприятие приурочили к 195-летию муниципалитета.

Алексей Галанин рассказал интересные факты о Балашихе. Особое внимание уделили просвещению подрастающего поколения.

«Мы говорим об истории, о важных моментах в жизни нашего города, сохраняя эту память и приумножая ее. Сегодня наши ребята находятся в зоне проведения специальной военной операции, защищая наш мир. А наши женщины, жены, члены семей участников СВО и просто жители города трудятся в тылу: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, показывая, что это и есть наша сила, мы отстаиваем нашу культуру и историю, объединяя поколения», — рассказала Елена Жарова.

Женский клуб «Гармония» основан в 2019 году на базе Общественной палаты Балашихи. Его участницы посещают экскурсии и мастер-классы, собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Получить дополнительную информацию и вступить в женский клуб «Гармония» можно в телеграм-канале.