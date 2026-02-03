Встречу с директором школы провели для молодежи в Пушкинском

2 февраля в молодежно-досуговом центре «Точка притяжения» прошла встреча с директором Образовательного комплекса № 8 Ириной Богачевой. Участие в мероприятии приняли молодежный актив округа, «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы.

Первая часть беседы была посвящена личной эффективности и мотивации. Ирина Богачева рассказала, откуда черпает энергию при насыщенном графике и какие ежедневные привычки помогают держать фокус.

Также обсудили принципы современного лидерства. Директор поделилась мыслями о том, как построить доверительные отношения с коллегами и какими качествами должен обладать руководитель, чтобы вести динамичную команду.

Особый акцент в разговоре был сделан на исследовательской деятельности. Ирина Богачева объяснила, что привело ее в науку, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к защите кандидатской степени и как сегодня удается находить время для аналитической работы.

Встреча прошла в рамках проекта «Диалог на равных», который регулярно проводит для молодежи администрация округа Пушкинский.