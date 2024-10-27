Встречу с бойцами СВО провели для родителей школьников в Коломне

Родители школьников из Коломны встретились с бойцами спецоперации. Они смогли задать им вопросы и подарили фронтовые посылки.

Мероприятие прошло в гимназии № 2 «Квантор». Военнослужащим передали три комплекта с устройствами для обнаружения беспилотников. Средства на их покупку собрали родители учеников 18 озерских и коломенских школ в рамках благотворительной акции «Букет учителя — СВОим».

Всего удалось выручить около миллиона рублей. На них закупили оборудование и материалы для плетения маскировочных сетей.

Поучаствовали в акции и ученики младших классов. Они изготовили окопные свечи, написали письма и нарисовали рисунки для бойцов.

Помощь уже передают военнослужащим. Несколько посылок отправили в зону СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».