Встречу по вопросам здравоохранения провели в Ступине

Фото: пресс-служба администрации

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел выездную администрацию. Местные жители получили ответы на волнующие вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.

В мероприятии также участвовали представитель регионального Министерства здравоохранения Александр Киреев и главный врач Ступинской клинической больницы Светлана Чудакова.

По словам Мужальского, выездная администрация проводилась в парке в рамках нового формата. Множество местных жителей приняли участие во встрече, обсуждая вопросы, связанные с вызовами скорой помощи, записью на прием к врачу, лечением и другими темами. Все обращения были рассмотрены, а некоторые вопросы решены на месте.

«Считаю, подобные встречи, касающиеся здравоохранения, полезны. Продолжим практиковать данный формат, в том числе и в сельской местности», — добавил Мужальских.

Кроме вопросов здравоохранения, жители интересовались сферой жилищно-коммунального хозяйства, а также порядком предоставления земельных участков и благоустройством городского округа. В выездной администрации приняли участие свыше 50 человек.

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