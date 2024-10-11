Встречу по вопросам работы коммунальных служб и сотрудников ЕДДС провели в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин с рабочим визитом посетил Единую дежурно-диспетчерскую службу. Центральной темой встречи стал вопрос взаимодействия между коммунальными службами и сотрудниками ЕДДС.

Руководитель Чехова Михаил Собакин проверил, как исполняют поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева о внесении сведений об отключениях на объектах жилищно-коммунального хозяйства в информационную систему.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Чехов включает в себя несколько структур: Система 112, аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас» и горячая линия главы округа. Каждый день операторы принимают от 500 до 700 обращений от граждан. Во время чрезвычайных ситуаций количество звонков увеличивается до 1500 в сутки. Служба 112 Чехова не раз входила в тройку лучших среди округов Подмосковья.

Во время встречи Михаил Собакин обсудил с руководством муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» порядок взаимодействия между коммунальными службами и сотрудниками диспетчерской службы. Чтобы оператор кол-центра располагал полной информацией о нарушении и сроках его устранения, коммунальные службы округа обязаны в кратчайшие сроки проинформировать диспетчера о происшествии.

«Уже сейчас руководством муниципального предприятия принято решение о создании профессиональной внутренней круглосуточной диспетчерской службы, в задачи которой войдет не только своевременное информирование сотрудников ЕДДС о происшествиях, но оперативное реагирование на технологическое нарушение. Но самое главное, это повысит информационное взаимодействие с жителями и снизит ряд вопросов, касающихся конкретного адреса и обозначенной заявителем проблемы», — сказал Михаил Собакин.

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