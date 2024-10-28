Встречу по вопросам благоустройства округа провели в Балашихе

Член местного политического совета партии «Единая Россия» Максим Сидоркин встретился с жителями Балашихи. На мероприятии обсудили тему благоустройства города, в частности, закрепление территорий для уборки в рамках утвержденных схем.

На встрече Сидоркин подчеркнул важность активного участия горожан в поддержании чистоты и порядка.

«Мы не можем улучшить состояние города без вашего участия. Принятые правила благоустройства помогут нам лучше организовать работу, но успех зависит и от того, насколько ответственно каждый из нас отнесется к этому вопросу. Я призываю всех к совместной работе для того, чтобы сделать наш город еще более комфортным для жизни», — отметил он.

На мероприятии жители активно задавали вопросы, касающиеся конкретных участков, а также делились своими предложениями по улучшению уборки дворовых и общественных территорий. Горожане выразили заинтересованность в более прозрачной системе контроля за работой служб, ответственных за благоустройство.

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