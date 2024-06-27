Встречу по управлению многоквартирными домами провели в правительстве Подмосковья

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам управления многоквартирными домами провели в правительстве Московской области. Участники обсудили, как усовершенствовать качество оказываемых услуг, а также разработали комплекс необходимых для этого мер.

В мероприятии приняли участие представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Министерства территориальной политики, Главного управления региональной безопасности, а также администраций 33 городских округов Подмосковья.

Члены комиссии обсудили вопросы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, а также вопросы повышения качества жизни жителей.

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