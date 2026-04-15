Встречу по ремонту въездной дороги провели с жителями Исавиц под Можайском

В деревне Исавицы Можайского округа 13 апреля прошла встреча местных жителей с представителями администрации и дорожных служб. Основным поводом для встречи послужило состояние дороги, ведущей к населенному пункту.

Участниками встречи стали заместитель главы Можайского округа Евгений Майборода, начальник РУАД № 3 «Мосавтодора» Андрей Сизьмин, староста деревни Яна Молодкина и активные жители. Исавицы — популярное туристическое место, известное источником Святого Ферапонта и Лужецким монастырем, поэтому качество дороги важно не только для местных жителей, но и для гостей округа.

Представитель «Мосавтодора» Андрей Сизьмин предложил привести покрытие в порядок после зимы методом ямочного ремонта большими картами. Эта технология подразумевает замену асфальта не точечно, а сразу на обширных площадях, что обеспечит большую надежность покрытия.

«Для нас важно, что специалисты услышали наши аргументы о высокой туристической нагрузке на въездную дорогу. Ремонт большими картами — это именно то решение, которое позволит убрать самые проблемные участки после зимы и обеспечить безопасный проезд к святым местам до начала основного сезона. Далее мы будем работать над тем, чтобы наша дорога вошла в региональную программу капитального ремонта», — подчеркнула староста Исавиц Яна Молодкина.

Также вместе с жителями обсудили другие волнующие их вопросы. Все они взяты на контроль представителями администрации округа.