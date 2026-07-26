Встречу по развитию адаптивного спорта провели в Химках

В спортивном комплексе «Родина» в Химках прошла встреча лидеров Движения общественной поддержки Ильи Матвейчука и Павла Миронова с участниками клуба «Благо». Обсуждалось развитие адаптивного спорта в городском округе и конкретные шаги по повышению доступности спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук отметил, что спортсмены клуба «Благо» являются примером жизнелюбия и стойкости.

«На нашей встрече мы предметно обсудили, как сделать спортивную инфраструктуру Химок еще более доступной и комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для нас важно не просто слушать, а слышать их потребности, ведь адаптивный спорт — это важнейший элемент физической реабилитации и социальной адаптации», — сказал он.

После обсуждения параспортсмены вышли на площадку для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Испытание посвятили Дню защитников неба Москвы.

«В 1941 году наши зенитчики и летчики-истребители совершили невозможное, отразив массированные удары вражеской авиации по столице. Они проявили стальной характер. И сегодня участники клуба „Благо“ демонстрируют такую же колоссальную силу духа. Преодолевая себя на спортивной площадке, они доказывают, что воля к победе способна сокрушить любые преграды», — подчеркнул Павел Миронов.

Мероприятие прошло в рамках патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Депутат Ирина Спирина напомнила, что ее цель — уважение к подвигам предков и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.