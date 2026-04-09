Встречу по проектам реконструкции к 850-летию города провели в Коломне

В Коломне готовятся отметить 850-летие города — к юбилею запланировано масштабное обновление. 2 апреля в арт-квартале «Патефонка» власти округа провели встречу с жителями и представили планы по развитию города.

Ключевой элемент подготовки к празднованию — комплексное благоустройство общественных территорий. Сейчас к реализации готовы 11 проектов, все они должны быть завершены не позднее августа 2027 года. Одной из важных составляющих грядущих перемен являются значительные преобразования в уличной инфраструктуре.

«Мы планируем капитально отремонтировать и переустроить 15 улиц в нашем городском округе. По данному проекту определен подрядчик, выделено финансирование. На сегодняшний момент ходят геодезисты, машина — бурильная установка, происходит сбор данных для подготовки проектно-сметной документации. Также мы реализуем ремонт фасадов по этим улицам. Через Фонд капитального ремонта мы отремонтируем 16 многоквартирных домов», — рассказал первый заместитель главы Коломны Денис Лубяной.

Подготовка Коломны к юбилею сопровождается реализацией масштабных инвестиционных проектов: планируется расширение производств, а также открытие новых музеев, ресторанов и гостиниц. Для этих целей отреставрируют некоторые исторические здания. Обещают восстановить и такие знаковые для коломенцев объекты, как Пятницкие ворота и Дом воеводы.

Параллельно идет благоустройство зеленых зон. К юбилею приведут в порядок любимые горожанами территории: набережную Дмитрия Донского, бульвар 800-летия Коломны, аллею имени Макеева, скверы на Окском проспекте, на улицах Левшина и Гагарина, а также Мемориальный парк и Советскую площадь. Уже этим летом для жителей откроется обновленный сквер Блюдечко.

«Пешеходный маршрут в Коломенском кремле по улицам Лажечникова, Лазарева, святителя Филарета. По этому объекту софинансирование уже выделено, планируем до середины апреля разместить конкурентную процедуру для того, чтобы определить подрядчика на проектирование. Срок завершения по строительству — следующий год. Детский городок на улице Пионерской — излюбленное место. Хотим тоже сделать подарок ко Дню города, сделать уникальный детский городок, которого нет нигде в Московской области», — добавил Денис Лубяной.

На общественных обсуждениях особое внимание уделили вопросу организации дорожного движения в старом городе. Транспортную схему разрабатывал Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства. Его специалисты за год подготовили семь вариантов схем движения. По итогам рассмотрения власти округа отобрали два наиболее перспективных варианта.

Коломенцы активно делились мыслями, предлагали идеи, высказывали пожелания и говорили о своих переживаниях насчет грядущего благоустройства. Было принято решение организовать дополнительные встречи, чтобы детально обсудить будущие преобразования самых значимых общественных пространств города.