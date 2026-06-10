Встречу по борьбе с борщевиком провели в деревне под Солнечногорском

В деревне Миронцево под Солнечногорском 9 июня прошла встреча, посвященная борьбе с борщевиком Сосновского. В ней участвовали старосты, местные жители и активисты «Молодой гвардии Единой России», а также начальник отдела по борьбе с борщевиком «Центра агропромышленного развития» Кирилл Толдов.

Участники осмотрели территории, где уже ведется борьба с сорняком. Толдов подчеркнул, что большая часть работы выполнена, но есть места, требующие дополнительного внимания.

«Ситуация находится под контролем. Свяжемся с коллегами из смежных ведомств и попросим устранить недочеты. По частным территориям запланированы рейдовые осмотры. На сегодняшний день наиболее эффективный метод — химический, поскольку за небольшое количество обработок удается максимально уничтожить растение и не допустить его развития», — отметил Кирилл Толдов.

В этом году администрация округа проводит комплексную обработку 316 участков общей площадью более 62 гектаров в рамках контракта.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик подчеркнул, что администрация благодарна жителям за активность: каждое сообщение о новых очагах помогает оперативно реагировать. Собственникам частных участков напоминают, что необходимо самостоятельно уничтожать сорняк. Если меры не принять, последуют предостережения и штрафы, при повторном нарушении могут повысить налоговую ставку на землю.

Жители могут сообщать о новых очагах борщевика в отдел сельского хозяйства по телефону 8 (496) 263-13-30 или на горячую линию главы округа: 8 (800) 201-67-47.