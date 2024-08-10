Встречу памяти композитора Таривердиева проведут в Химках 12 августа

Депутат, директор Центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская организует встречу памяти композитора Микаэла Таривердиева 12 августа. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Благодаря патриотическому проекту «Химки. Успех в единстве поколений» в детской школе искусств в Химках под руководством муниципального депутата и директора учебного заведения Инны Монастырской пройдет встреча памяти композитора Таривердиева.

«Фильм о Микаэле Таривердиеве, построенный на его дневниках и воспоминаниях вдовы Веры Таривердиевой, позволяет взглянуть на жизнь композитора совершенно по-новому, увидеть то, что ранее оставалось за кадром», — рассказала Инна Монастырская.

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в округе проводят патриотические встречи с выдающимися людьми, кинопоказы, лекции по истории, мастер-классы и творческие вечера.

Встреча памяти пройдет 12 августа в 15:00 в Центральной детской школе искусств по адресу: улица Чапаева, дом № 6.

Напомним, что ранее муниципальный депутат Валентин Герасимов провел лекцию о влиянии военного кинематографа на патриотическое воспитание. В конце мероприятия собравшимся показали киноленту режиссера Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин», которую сняли в 1955 году.

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