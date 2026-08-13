Встречу о здоровье провели для участников «Активного долголетия» в Егорьевске

В парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске прошла встреча участников клуба «Активное долголетие» с представителями администрации больницы. Мероприятие прошло 12 августа в рамках тематической недели, посвященной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

На вопросы жителей ответили заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга Миронова и руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.

«Здоровье сердца — это не просто медицинский термин, это фундамент нашего долголетия. Именно оно позволяет нам каждый день чувствовать вкус жизни, строить планы и быть рядом с близкими», — сказал он.

Он отметил, что профилактика представляет собой самый простой и эффективный способ сохранить качество жизни на долгие годы, и призвал не дожидаться тревожных сигналов, а быть внимательными к себе.

После официальной части встречи все желающие смогли получить личную консультацию руководителей больницы. Заместитель главного врача Ольга Миронова отметила, что регулярные встречи с пациентами стали важной традицией, а прямой диалог позволяет услышать каждого, оперативно решать возникающие вопросы и делать медицинскую помощь доступнее и качественнее.