Встречу о советском военачальнике Кирилле Мерецкове провели в Химках

Урок мужества состоялся на базе спортивного комплекса «Планерная» в рамках программы «Успех V единстве поколений». Кирилл Мерецков — один из 14 маршалов, получивших почетное звание «Маршал Победы» во время войны.

Перед воспитанниками спортивного комплекса выступили председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«Кирилл Мерецков — символ стойкости и военного таланта. Именно благодаря таким людям мы одержали Великую Победу. Наш долг — передать эту память молодежи», — отметил Сергей Малиновский.

Участники узнали о боевом пути полководца. В годы Великой Отечественной войны он внес значительный вклад в разгром нацистской армии. Под его командованием советские солдаты сражались на важнейших направлениях фронта, участвовали в обороне Москвы, освобождали Карелию и Заполярье.

Екатерина Красильникова добавила, что такие примеры нужны сегодня молодым ребятам. Они учат не отступать и держать слово.