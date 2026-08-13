Встречу на тему противопожарного водоснабжения в Подмосковье провели в Госдуме

В Госдуме прошел круглый стол под председательством депутата Валерия Селезнева, посвященный качеству и модернизации водоснабжения в Подмосковье. На мероприятии представитель регионального управления МЧС Александр Медведев озвучил проблему неисправности источника противопожарного водоснабжения.

По данным ведомства, в регионе расположено почти 46 тысяч пожарных гидрантов и свыше двух тысяч водоемов, при этом порядка трех тысяч гидрантов не функционируют. Главной причиной такой ситуации специалисты называют спорные вопросы при разграничении ответственности между местными властями и ресурсоснабжающими организациями при передаче сетей.

В качестве решения предложили рассмотреть внесение изменений в федеральное законодательство, закрепив принадлежность пожарных гидрантов к централизованным водопроводным сетям, а также ответственность за их содержание, эксплуатацию и своевременный ремонт.

Это поможет избежать разногласий между ведомствами и ускорит процесс ремонта неисправного оборудования. По мнению экспертов, инициатива позволит повысить противопожарную безопасность населенных пунктов региона.