Встречу молодежи с ветераном боевых действий провели в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский организовало встречу в парке, где молодежь смогла пообщаться с ветераном боевых действий Алексеем Трегубовым. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин вместе с депутатами Совета депутатов Гузаль Даниловой, Тамарой Шиловой, а также представителями «Молодой гвардии единой России» и «Волонтерами Подмосковья» принял участие в беседе, которая оставила яркие впечатления у всех участников.

Алексей Трегубов поделился своими воспоминаниями о службе, рассказал интересные истории из своего боевого прошлого и призвал молодое поколение задуматься о важности сохранения памяти об историческом прошлом страны и малой родины.

«Мы не зря проводим такие мероприятия, так как они способствуют сохранению и передаче исторических ценностей, формированию гражданской позиции и укреплению духовных связей между поколениями. Подобные встречи становятся важным элементом социокультурной жизни региона, позволяя объединить разные возрастные группы вокруг общих ценностей и идеалов», — отметила Гузаль Данилова.

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