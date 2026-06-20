Встречу ко Дню медработника провели в детском саду в Химках

В детском саду школы № 19 в Химках состоялась встреча, приуроченная ко Дню медицинского работника. Центральным событием стал музыкально-просветительский спектакль в исполнении воспитанников.

Гостями мероприятия стали родители, работающие в сфере здравоохранения. Они познакомили ребят с разными медицинскими специальностями и рассказали о своей профессии.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова присоединились к мероприятию и поприветствовали участников.

«День медицинского работника — хороший повод выразить признательность людям, которые посвятили себя заботе о здоровье других. Особенно важно, что дети знакомятся с этой профессией с ранних лет и понимают, насколько она важна для каждого человека», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Продолжением программы стала викторина в игровом формате. Ребята ответили на вопросы и узнали интересные факты о медицине.

«Медицина требует знаний, ответственности и большой самоотдачи. Такие встречи помогают детям лучше понять ценность этой профессии. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает передавать эти ориентиры через живое общение», — сказала Екатерина Красильникова.

В преддверии Дня медицинского работника в образовательных учреждениях Химок проходят познавательные мероприятия. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что знакомство с профессиями в раннем возрасте помогает детям осознать ценность труда специалистов и с уважением относиться к их работе.