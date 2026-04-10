Встречу ко Дню космонавтики провели для студентов в Одинцове

Тематическое мероприятие «65 лет в космосе» прошло в Одинцовском техникуме в рамках Недели космоса. Учащимся рассказали о первом полете человека в космос.

Мероприятие провели советник директора по воспитанию Инна Кузнецова совместно с подполковником Денисом Илюхиным.

Встреча прошла в формате диалога. Студенты могли задать вопросы о космосе и о том, как современные технологии влияют на повседневную жизнь. Кроме того, для обучающихся были организовали кинолекторий и тематический диктант «Космический диктант». Неделя космоса стала ярким событием в образовательной жизни техникума, стимулируя студентов к дальнейшему развитию и познанию Вселенной.

Также студентам рассказали о современном развитии космических технологий, роли военных в обеспечении безопасности и перспективах космических исследований.