Встречу ко Дню дипломата провели для юных спортсменов в Химках

Открыла встречу муниципальный депутат Инна Монастырская. Она отметила, что дипломатия требует выдержки и глубоких знаний, а умение вести диалог важно не только в политике, но и в спорте.

«Дипломатия — это тонкое искусство и тяжелый труд, от которого зачастую зависят судьбы миллионов. Такие лекции расширяют кругозор и учат культуре диалога и стратегическому мышлению, что очень важно и в спорте, и в жизни», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Приглашенные эксперты рассказали об истории российской дипломатической службы. Гости узнали о выдающихся дипломатах — от петровских времен до современных министров. Их принципиальность и профессионализм не раз влияли на глобальные события и обеспечивали безопасность страны.