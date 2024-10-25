Встречу к Международному дню слепых провели в библиотеке в Видном

Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова отметила важность поддержки и взаимопомощи в обществе.

«В нашем удивительном городе отношения общественных организаций давно вышли за рамки знакомства и встреч. Это семейные отношения и ежедневный обмен заботой друг о друге, которые очень важны всему обществу нашего города. Хочется пожелать крепкого здоровья, и, конечно же, чтобы поводов для таких встреч было больше. Мы всегда будем стараться помочь решить ту проблему, которая будет у вас возникать», — сообщила она.

Для участников мероприятия была подготовлена концертная программа от литературного объединения имени Шкулева и Дворца культуры «Видное», а также общественные организации подготовили для них презенты. Особенным подарком от Министерства культуры и туризма Московской области стало создание мобильного приложения «Особый взгляд», которое позволяет незрячим пользователям запускать тифлокомментарий в кинотеатре. Приложение является бесплатным и доступно в магазинах мобильных приложений.

Заместитель директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского городского округа Елена Рогозянская добавила, что Международный день белой трости — это Международный день слепых. Белая трость является отличительным атрибутом, который помогает слепым людям обозначать себя в окружающем мире.

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