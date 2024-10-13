Встречу к 90-летию романа Алексея Толстого «Петр I» провели в Химках

В Доме культуры «Брехово» прошла литературная встреча, посвященная 90-летию со дня издания романа Алексея Толстого «Петр I». Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

В литературной встрече приняли участие муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.

«Это одно из самых значимых произведений русской литературы ХХ века, которое рассказывает о жизни и деятельности великого реформатора Петра Великого. Также участники смогли познакомиться с малоизвестными фактами из жизни автора и узнать больше о времени, когда создавался этот выдающийся роман», — отметил Алексей Федоров.

Роман повествует о переломном периоде в истории России и о судьбе русского императора. В произведении рассказывается про детство и юность Петра до начала преобразований, походов, побед и основания Санкт-Петербурга.

«Великий государь и просто человек, не лишенный недостатков. Алексей Толстой показал нам и образы сподвижников Петра — Александра Меншикова, Алексея Бровкина и Франца Лефорта. Все они увлечены реформаторскими идеями российского правителя», — рассказал Руслан Шаипов.

Депутат отметил, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» воспитывает патриотизм и любовь к родине. Для жителей ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные игры, встречи с участниками специальной военной операции и выдающимися деятелями города.

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