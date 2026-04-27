Встречу к 80-летию книги «Повесть о настоящем человеке» провели в Химках

В химкинской городской библиотеке № 3 23 апреля состоялась тематическая встреча, посвященная 80-летию со дня выхода книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Гостей познакомили с историей написания произведения и подвигом реального летчика Алексея Маресьева — прототипа главного героя.

Участники встречи обсудили, почему эта повесть по-прежнему трогает сердца, и поделились мыслями о влиянии литературы на формирование характера и жизненных ценностей.

«Важно сохранять контакт поколений через такие произведения. Они помогают лучше понять, что значит быть настоящим человеком», — поделилась общественница Ольга Игнатьева.

«Такие мероприятия не только знакомят с классикой, но и помогают молодежи осмыслить ее через призму современности», — отметила депутат Галина Болотова.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что память о героях и их подвигах живет в книгах, беседах и подобных мероприятиях — там, где история прошлого становится частью настоящего и формирует завтрашний день.