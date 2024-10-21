Встречу главы округа Собакина с семьями погибших бойцов СВО провели в Чехове

Кадровый офицер Никита Билодед ушел на фронт в феврале 2022 года. Через семь месяцев, 21 сентября, боец погиб, выполняя боевое задание. Его посмертно наградили медалью Жукова и орденом Мужества за отвагу и героизм.

Во время частичной мобилизации осенью 2022 года призвали старшего сержанта Романа Волкова. Военнослужащий погиб 8 сентября 2023 года. Романа наградили орденом Мужества посмертно.

В мае 2022 года Олег Коняев подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер». Через год после возвращения он заключил контракт уже с министерством обороны. Военнослужащий был старшим стрелком. Он погиб 1 ноября 2023 года. Олега Коняева посмертно наградили орденом Мужества.

Добровольцем в августе 2022 года в зону специальной военной операции отправился старший сержант Алексей Гусев. Через три месяца во время выполнения боевого задания он погиб. На протяжении девяти месяцев его считали пропавшим без вести. А в июне 2023 года жене вручили извещение о гибели Алексея. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.

«Обязательно постараемся всем оказать помощь. На постоянной связи с семьями — наш куратор регионального отделения Фонда „Защитники Отечества“ Елена Дорончева, которая не только окружила женщин заботой и вниманием, но и занимается их сопровождением», — подчеркнул Михаил Собакин.

Он также пообещал помочь семьям погибших и сообщил о создании аллеи Памяти возле Дворца культуры «Дружба», чтобы увековечить память героев.

«Каждая такая встреча — это боль… Боль для женщин, потерявших своих самых близких родных: мужей, сыновей, отцов. Время не лечит, оно лишь притупляет эту боль. Их мужчины — герои! Герои нашего времени, отдавшие жизни за Россию, за свободу и независимость нашей страны, за возможность жить и воспитывать наших детей в духе традиций и любви к семье и к своей Родине», — добавил Михаил Собакин.

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