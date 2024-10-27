Встречу главы округа и представителя Россетей с жителями провели в Чехове

В деревне Васькино городского округа Чехов глава муниципалитета и начальник местного отделения Россетей встретились с жителями. На мероприятии обсудили уличное освещение, обновление линий электропередачи и другие вопросы.

На встречу с жителями деревни Васькино прибыли глава городского округа Чехов Михаил Собакин и начальник чеховского отделения Россетей Иван Выскребенцов. Во время дискуссии собравшиеся затронули вопросы освещения улиц, мощности напряжения, замены линий электропередачи и многие другие.

«Я приехала по просьбе жителей, и мы совместно со старостами городского округа составили перечень вопросов и инициатив как к главе, так и руководителю южных сетей Россетей», — сказала староста деревни Карьково Елена Родионова.

Она предложила создать чат, куда войдут представители районных электросетей и старосты. Это поможет оперативно решать возникающие вопросы.

«Очень много моментов, которые необходимо на совещании перед зимой обсудить. Поскольку аварийные ситуации случаются, до строительства энергоцентра они будут, надо это понимать. Надо подстраховаться», — отметила Елена Родионова.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин сразу же ответил на вопрос старосты.

«Есть предложение — действительно создать отдельный чат, как вы и сказали. Просто этот чат, в котором я есть, наложить в чат старост. Поскольку оперативная информация у меня и моих замов есть, которую мы получаем и от Россетей, и от всех остальных», — подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.