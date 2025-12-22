Встречу для будущих медиков провели в Щелковском перинатальном центре

Более 150 учеников медицинских классов недавно посетили профессиональное мероприятие «ГИА. Осознанность. Профориентация — 2025», которое прошло в стенах Щелковского перинатального центра. Эта встреча была организована специально для тех молодых людей, которые планируют связать свою жизнь с медицинской деятельностью и хотят заранее ознакомиться с условиями труда и особенностями выбранной специальности.

«Очень важно, что щелковские дети на этапе выбора профессии, на этапе выбора своего профессионального пути могут воочию познакомиться с теми направлениями и образовательными программами, которые имеются сегодня в учреждениях», — сообщила заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина.

Это событие стало площадкой для студентов, желающих погрузиться в мир медицины и почувствовать атмосферу настоящей профессиональной среды еще задолго до поступления в вуз. По словам организаторов, подобные встречи помогают молодым людям сделать осознанный выбор будущей профессии и лучше подготовиться к поступлению в медицинские учебные заведения.