Встречу диаспор провели ко Дню народного единства в Серпухове

В преддверии праздника в округе состоялась встреча представителей национальных диаспор. Гости мероприятия поделились культурой своих народов, а также насладились национальной кухней, песнями и поэзией.

На встрече, организованной в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», участники обсудили темы единства и дружбы народов.

«Сейчас особенно важно быть вместе, быть едиными. От дружбы народов, от единства и сплоченности зависит общая победа в спецоперации», — отметили в местном отделении партии. Они планируют продолжить проведение встреч в таком формате и развитие сотрудничества между национальными общинами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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