Встречу детей с сотрудниками ГИБДД провели в Химках

Народная избранница организовала для ребят встречу, на которой можно было не только весело провести время, но и в игровой форме повторить правила дорожного движения вместе с сотрудниками ГИБДД.

Юлия Ишкова рассказала, что ей важно, чтобы детский досуг был не только интересным, но и полезным. Поэтому мероприятие организовали совместно с сотрудниками ГИБДД. Ребята смогли пройтись по специальной площадке для изучения правил дорожного движения, а также посидеть в патрульном автомобиле и почувствовать себя настоящими полицейскими. Для встречи специально выбрали площадку «Интеграла», где созданы условия для изучения основ дорожной безопасности, добавила депутат.

Помимо познавательной части, для детей подготовили насыщенную развлекательную программу: танцы, конкурсы, сладкую вату и шоу фокусов.

День защиты детей уже позади, но это не повод лишать юных сограждан ярких впечатлений и полезного досуга. В Химках активисты и сторонники партии «Единая Россия» проводят различные мероприятия для детей всю неделю, поздравляя их с праздником.