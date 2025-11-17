Встречи со школьниками ко Дню толерантности провели в Воскресенске

Международный день толерантности отметили в Воскресенске. В образовательных учреждениях округа организовали тематические мероприятия.

Встреча с психологом молодежного центра «Олимпиец» Анной Мариной прошла в Центральной детской библиотеке. В нем приняли участие ученики школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Ребята узнали, что такое «толерантность, почему важно развивать в себе это качество и зачем нужно быть отзывчивыми.

Час доброты и уважения организовали также сотрудники КИБО и Центральной детской библиотеки. Он состоялся в рамках проекта «Школьный год с библиобусом». Участие приняли воспитанники школы «Траектория успеха».

Праздник «Доброта в сердце моем и твоем» прошел для школьников из деревни Губино и села Ашитково. С ними провели разговор о значении доброты. Также ребята поучаствовали в поучительных конкурсах.

Разговор о толерантности провели и в лицее № 6/1. С детьми пообщались методисты ДК «Цементник».