Встречи с жителями по вопросам благоустройства дворов прошли в Дмитрове

В мае 2025 года в Дмитрове на улице Космонавтов стартовали работы по благоустройству в рамках государственной региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Заместитель главы округа Сергей Лопатников и представители подрядных организаций предварительно встречались с местными жителями и обсуждали, какая нужна перепланировка и какие необходимы обновления.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, администрация работает для людей, поэтому крайне важно все делать качественно и с учетом их мнения.

«Необходимо, чтобы после завершения работ горожане были довольны новым обликом и своего двора, и микрорайона в целом», — отметил Михаил Шувалов.

Общая площадь благоустройства на улице Космонавтов составляет порядка 40 тысяч квадратных метров. В районе дома № 15 сейчас обновляют тепловые сети, затем там начнется перепланировка и реконструкция двора. Жильцы попросили обустроить вдоль дома тротуар и безопасную дорогу, ведущую к школе № 8.

А жильцы дома № 8 обратились с просьбой сделать искусственные неровности для снижения скорости машин во дворе. Там также построят новую игровую площадку для детей. Работы начнутся с 30 июня.

Отметим, что уже благоустроили шесть дворов по улице Космонавтов: у домов № 7 и № 8, № 9 и № 10, а также вблизи домов № 24, № 25, № 36, № 41. Общая площадь работ составила 8 835 квадратных метров. Сейчас обновляют пять территорий рядом с домами: № 6, № 13-№ 15, № 31 и № 42, № 37-№ 39 и № 50. Там реконструируют тротуары, обновят внутридомовые проезды, обустроят парковки для машин и установят 14 новых детских площадок.

Познакомиться с полным списком работ по благоустройству можно на официальном сайте администрации Дмитровского округа в разделе «Инфраструктура для жизни».