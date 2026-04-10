Встречи с жителями аварийных домов прошли в Подмосковье

В нескольких округах Московской области, включая Талдомский, Королев, Клин, Подольск, Шатуру, Павловский Посад, Каширу, Сергиево-Посадский, Луховицы, Богородский, Солнечногорск и Наро-Фоминск, состоялись встречи с жителями аварийных домов. Эти дома были признаны аварийными до 1 января 2026 года.

На встречах сотрудники администрации рассказали о программе переселения из аварийного жилья и возможностях использования сертификатов на покупку квартир в новостройках. Участие в мероприятиях приняли также представители строительных компаний.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский подчеркнул, что для поддержания высоких темпов переселения в регионе не только строятся новые дома, но и активно используются сертификаты. Многие жители выбирают этот способ, так как он позволяет избежать ожидания сдачи дома и не привязываться к определенному району. Государство выкупает аварийное жилье по цене 181,7 тысячи рублей за квадратный метр, при этом минимальная оплачиваемая площадь составляет 28 квадратных метров.

С начала программы жители аварийных домов подали 88 заявлений в 15 округах. Подать заявление в администрацию своего округа можно до 1 июля 2026 года. Если сертификат одобрен, соглашение о его выдаче нужно заключить до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи — до 1 октября 2026 года.