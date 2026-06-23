Встречи с газовыми участковыми Мособлгаза пройдут на этой неделе

Жители Подмосковья смогут задать вопросы и получить актуальную информацию о газе на встречах с газовыми участковыми Мособлгаза. Встречи запланированы в четырех округах.

24 июня 2026 года встреча пройдет в ЗАТО Власиха, Одинцовская РЭС, по адресу: поселок Власиха, улица Солнечная, дом 5. Время проведения: с 16:00 до 17:00. Представитель: Александр Александрович Пшеничников.

25 июня 2026 года встреча состоится в Наро-Фоминском городском округе, Наро-Фоминская РЭС, деревня Новоглаголево, улица Магистральная, дома 33 и 34. Время проведения: с 13:00 до 14:00. Представитель: Алексей Николаевич Рюмин.

Также 25 июня 2026 года встреча будет организована в Рузском городском округе, Рузская РЭС, город Руза, улица Прирецкая, дом 34. Время проведения: с 17:00 до 18:00. Представитель: Ринат Рашидович Газизов.

26 июня 2026 года встреча пройдет в Наро-Фоминском городском округе, Апрелевская РЭС, село Петровское, улица Заводская, дом 3. Время проведения: с 13:00 до 14:00. Представитель: Артем Павлович Кузнецов.

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