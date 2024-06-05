Встречи руководителей «Мособлгаза» с жителями стартовали в Подмосковье

Встречи руководителей компании «Мособлгаз» с жителями региона начались в Подмосковье в рамках губернаторского проекта Андрея Воробьева «Открытая администрация». Их главная цель заключается в установлении прямого контакта с жителями по вопросам газоснабжения, газификации и технического обслуживания оборудования.

Первое такое мероприятие состоялось 4 июня при участии генерального директора компании «Мособлгаз» Игоря Баранова в Дмитровском городском округе.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики региона Евгений Хромушин подчеркнул, что в Дмитрове реализуется одна из крупнейших программ социальной газификации.

«Всего в муниципалитете в проект вошло 194 населенных пункта, с начала программы заключено 2116 договоров на догазификацию, выполнено 1305 пусков газа в дома жителей», — указал Хромушин.

На встрече руководители компании отвечали на вопросы местных жителей, фиксировали обращения и передавали их специалистам для последующей обработки. Более 40 жителей округа приняли участие в мероприятии.

Компания «Мособлгаз» планирует продолжить проведение подобных встреч с жителями различных городских округов Подмосковья еженедельно.

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