Встречи по вопросам получения сертификатов на переселение пройдут в Жуковском

Жителям Жуковского расскажут о деталях использования документов на переселение из аварийного жилья. Мероприятия пройдут 31 июля и 2 августа.

Для участия приглашают собственников и нанимателей жилых помещений. Встречи состоятся в школе № 6. Первая пройдет 31 июля в 18.00, вторая — 2 августа в 11.00.

С жителями будут общаться сотрудники администрации Жуковского. Они подробнее расскажут об условиях выдачи сертификата на покупку жилья в рамках госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Сейчас в Подмосковье запустили выдачу жилищных сертификатов для жильцов аварийного фонда по договорам социального найма. Документ можно использовать для покупки готового жилья в новостройке или в строящемся доме. Срок ввода — 2026 год. Также сертификатом можно оплатить первоначальный взнос по ипотеке.