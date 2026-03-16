Встречи о переводе домов в статус блокированной застройки пройдут в Подмосковье

Представители регионального Минстроя, органов местного самоуправления и БТИ регулярно проводят встречи о переводе многоквартирного дома на блокированную жилую застройку. На минувшей неделе они прошли в Бронницах, Клину, Лобне, Орехово‑Зуеве, Подольске, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске и в других муниципалитетах.

Главная тема встреч — порядок перевода МКД в статус блокированной жилой застройки. Жителям рассказывают о преимуществах этой процедуры.

Долгие годы жители таких домов пользуются придомовыми территориями, при этом без возможности оформить землю в собственность.

«Люди обустраивают огороды, ставят гаражи и хозяйственные постройки, однако юридический статус многоквартирного дома не позволяет закрепить эти участки за владельцами. Из‑за этого любые постройки считаются самовольными, могут быть признаны подлежащими демонтажу или привести к штрафам», — пояснили в министерстве.

Перевод дома в статус блокированной застройки дает возможность оформить землю в собственность и узаконить существующие строения. В результате недвижимость становится дороже, а ее привлекательность на рынке растет.

Если процедуру провести до 1 сентября этого года, то госпошлина составит всего 3% от кадастровой стоимости объекта. Узнать подробности можно на тематических встречах, а также на консультациях специалистов.