Встречи ко Дню российского предпринимательства пройдут в Чехове 26, 27 и 28 мая

Предпринимателей муниципального округа Чехов приглашают на тематические встречи с представителями налоговой инспекции, прокуратуры, Министерства чрезвычайных ситуаций и других органов. Мероприятия состоятся 26, 27 и 28 мая в 11:00.

Для участия необходимо заранее заполнить регистрационную форму. Там же в специальном разделе можно указать все интересующие вопросы к спикерам мероприятия.

Так, 26 мая пройдет встреча с представителями Инспекции Федеральной налоговой службы России № 11. Регистрация доступна по ссылке. На следующий день, 27 мая, состоится мероприятие с участием с представителей Чеховской городской прокуратуры. Оставить заявку можно по ссылке. В среду, 28 мая, предприниматели смогут встретиться с представителями управления надзорной деятельности и профилактической работы Министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области в муниципальном округе Чехов. Ссылка для регистрации тут.

Мероприятия пройдут в помещении Общественной палаты по адресу: город Чехов, улица Полиграфистов, дом № 13 Б.