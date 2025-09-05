Встречи администрации Зарайска с жителями прошли на предприятиях округа

Мероприятия в выездном формате были направлены на улучшение взаимодействия между властями и населением, а также на информирование горожан о ключевых инициативах и планах развития муниципалитета. Во встречах приняли участие руководители сфер здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и Комитета семей воинов Отечества.