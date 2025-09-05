Встречи администрации Зарайска с жителями прошли на предприятиях округа
Мероприятия в выездном формате были направлены на улучшение взаимодействия между властями и населением, а также на информирование горожан о ключевых инициативах и планах развития муниципалитета. Во встречах приняли участие руководители сфер здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и Комитета семей воинов Отечества.
Представители администрации посетили три организаци: ОП «Маккаферри-Зарайск Габионы Маккаферри СНГ», ООО «Ореон» ОП Зарайск и ООО НПО «Славичъ». Сотрудникам предприятий рассказали о текущих и планируемых работах по важнейшим направлениям.
Основные вопросы, интересовавшие жителей, касались благоустройства, ремонта и содержания инфраструктуры, модернизации медицинского учреждения и доступности медпомощи, поддержки семей участников специальной военной операции.
Заместитель главы Зарайска Александр Краснов отметил, что формат выездных встреч предполагает открытый диалог. Каждый житель имеет возможность задать вопросы непосредственно представителям администрации, получить исчерпывающие ответы и внести свои предложения.
«Этот подход способствует более глубокому пониманию потребностей населения и улучшению качества жизни в округе», — подчеркнул Александр Краснов.