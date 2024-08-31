Встреча жителей с депутатами пройдет в поселке Заречье 3 сентября

Депутаты Одинцовского округа проведут прием жителей в поселке Заречье 3 сентября. Основные темы обсуждения будут касаться благоустройства, образования, медицинского обслуживания и досуга.

Встреча пройдет в здании территориального управления 3 сентября с 10:00 до 12:00. График приема опубликовали на официальном портале администрации Одинцовского городского округа.

Стоит отметить, что в мероприятии примут участие первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального центра управления регионом, главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, главный врач Одинцовской областной больницы, а также депутаты муниципалитета от партии «Единая Россия».

Записаться на прием можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и с 09:00 до 15:30 в пятницу. Также можно получить информацию по телефону: 8 (495) 181-90-10, добавочный 7723.

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